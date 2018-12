POL-WES: Moers - 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall

Moers (ots) - Am Montagmittag gegen 11.50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Moerser Autofahrer von der Augustastraße kommend in den Kreisverkehr Augustastraße/Essenberger Straße/Homberger Straße ein.

Dabei stieß er mit einer 80-jährigen Moerser Fahrerin eines Krankenfahrstuhles zusammen, die vom Gehweg der Augustastraße kommend, den dortigen Zebrastreifen in Richtung der Fußgängerzone Homberger Straße befuhr.

Durch die Kollision kippte der Rollstuhl mit der Moerserin um.

Sie erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen die Frau in ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell