Alpen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Dienstag, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 08.00 Uhr, in ein Haus an der Straße Am Cithert ein und durchwühlten Schubladen und Schränke. Ob sie Beute machten und was ihnen in die Hände fiel, ist derzeit unklar.

Am Issumer Weg stellten Anwohner fest, dass Einbrecher beim Versuch eine Terrassentür aufzuhebeln, gescheitert waren. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich vom 10.11.2018, 08.00 Uhr, bis zum 27.11.2018, 15.00 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

