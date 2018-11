Voerde (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 07.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in drei Lagerhallen an der Gewerbestraße ein. In zwei Fällen öffneten sie gewaltsam ein Eisentor, in einem weiteren Fall schlugen sie eine Scheibe ein. Im Inneren der Hallen durchwühlten die Täter Schränke und Schubladen und brachen Türen auf. Ob und was die Täter entwendeten, ist derzeit noch nicht klar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

