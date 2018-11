Wesel (ots) - Mindestens viermal griffen Unbekannte am Freitag, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.45 Uhr, in der Fußgängerzone in fremde Handtaschen und entwendeten Geldbörsen. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen Täter die vollen Geschäfte und die überfüllten Einkaufsstraßen für ihre Zwecke. Haben Sie in dieser Zeit ein ganz besonders wachsames Auge auf ihre Handtasche, verschließen Sie die Tasche mit dem Reißverschluss und tragen Sie ihr Portemonnaie in der Innentasche der Jacke oder am Körper. Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie die Polizei über den kostenlosen Notruf 110.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

