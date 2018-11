Dinslaken (ots) - In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 10.10 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Pfarrbüro an der Riemenschneiderstraße ein.

Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem einen Tresor und diverse Schlüssel aus einem Schlüsselkasten. In dem Tresor befanden sich Schlüssel sowie neben Bargeld auch die Kirchenbücher samt Sterbe-, Tauf- und Hochzeitsregister.

Auch im angrenzenden Pfarrheim durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Hier stahlen sie mehrere Musikinstrumente und eine Geldkassette mit Münzgeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

