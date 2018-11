POL-WES: Kreis Wesel - Telefonbetrüger scheiterten an aufmerksamen und vorsichtigen Anschlussinhabern

Kreis Wesel (ots) - Wieder einmal versuchten Telefonbetrüger im Kreisgebiet ihr Glück.

Am Sonntagabend kam es im Bereich der Stadt Rheinberg zu mindestens 13 Telefonanrufen, in denen die Täter als falscher Polizeibeamter versuchten, Vertrauen bei den Angerufenen zu erschleichen und Fragen zu Wertgegenständen oder direkt nach Geld stellten.

Auch in Moers (12), Dinslaken (sechs), Neukirchen-Vluyn (Tatzeit hier: Freitagabend / sechs Fälle) riefen die Betrüger am in Haushalten an, ohne Erfolg zu haben.

Die Polizei weist besonders darauf hin, dass die Angaben der Betrüger, es habe Einbrüche gegeben, falsch war. Dies diente nur dazu, Ängste zu schüren und den Tätern zu glauben.

In allen Fällen waren die Angerufenen Senioren, die gut informiert und entsprechend umsichtig gehandelt haben. Sie gingen nicht auf das Ansinnen der Anruferin ein und gaben keine persönlichen Daten (Wohnanschrift, etc.) preis sondern legten sofort auf und informierten die Polizei.

Damit die Telefonbetrügern im Kreisgebiet keinen Erfolg haben wird die Polizei nicht müde, vor den Tätern zu warnen. Wer ominöse oder sonderbare Anrufe erhält, sollte einfach auflegen und keinesfalls Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten geben. Im Zweifelsfall kann man sich Rat bei Bekannten sowie Verwandten suchen oder sich direkt an die Polizei unter 110 wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell