POL-WES: Wesel-Büderich, Versuchter Aufbruch eines Geldausgabeautomaten

Wesel (ots) - Am Sonntag, 11.11.2018, gegen 06:00 Uhr kam es in Wesel-Büderich an der Weseler Straße zu einem versuchten Aufbruch eines Geldausgabeautomaten. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang in den Wartungsraum einer SB- Filiale eines Geldinstitutes mit dort aufgestelltem Geldausgabeautomaten. Die Filiale befindet sich im Gebäudekomplex einer Bäckerei. Sie versuchten mit brachialer Gewalt, den Automaten zu öffnen. Dies gelang ihnen nur zum Teil, da sie von einer Angestellten der Bäckerei, die ihre Arbeit aufnehmen wollte, gestört wurden. Die Täter flüchteten ohne Beute von der Tatörtlichkeit. Ein Täter konnte von der Angestellten bei der Flucht aus dem Gebäude gesehen aber nicht beschrieben werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro. Zeugen die verdächtige Personen oder andere verdächtige Feststellungen hatten werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Wesel unter der Rufnummer: 0281-1070 zu melden.

