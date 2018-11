POL-WES: Alpen-Bönninghard - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Wesel (ots) - Am Samstag, 10.11.2018, gegen 18:00 Uhr befuhr in Alpen ein 50-jähriger Mann aus Alpen mit seinem Pkw die Bönninghardter Straße in aufsteigender Fahrtrichtung und wollte links in einen Abzweig der Bönninghardter Straße einbiegen. Als er hierzu seine Geschwindigkeit verringerte, bremste eine hinter ihm fahrende 26-jährige Frau aus Geldern ihren Pkw ab. Ein hinter der 26-Jährigen fahrender 43-jährige Mann aus Kamp-Lintfort reagierte nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Pkw auf. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw der 26-Jährigen auf den Pkw des 50-Jährigen geschoben. Der 43-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen zu einem Krankenhaus nach Kamp-Lintfort verbracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

