POL-WES: Wesel - Radfahrer schwer verletzt

Wesel (ots) - Eine 24-jährige Frau aus Gelsenkirchen befuhr am Mittwoch um 09.22 Uhr die Reeser Landstraße in Richtung Fischertorstraße.In Höhe der Alte Delogstraße nutzte sie die Durchfahrt zur Fahrspur des Gegenverkehrs, um die Reeser Landstraße in entgegengesetzter Richtung zu befahren. Hierbei stieß sie mit einem 88-jährigen Radfahrer aus Wesel zusammen, der die Fahrbahn der Reeser Landstraße querte. Der Mann stürzte und erlitt schwere Verletzungen, die eine stationäre Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus erforderlich machten.

