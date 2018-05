Dinslaken (ots) - Ein Vater hat seine Tochter in einer Pressemeldung der Polizei "entdeckt" und sich auf der Wache gemeldet.

Wie bereits berichtet, war eine Frau am 30.04 morgens in Dinslaken mit ihrem Auto unterwegs. An der Ecke Helenenstraße Ecke Hagenstraße hatte sie einen lauten Knall gehört und ein Mädchen mit einem Fahrrad in der Nähe des Wagens gesehen. Die junge Radfahrerin hatte sich noch bei der Autofahrerin entschuldigt und war anschließend weggefahren. Als die Frau ausstieg und ihr Auto kontrollierte, hat sie einen Schaden am Auto entdeckt.

Der Vater vermutete beim Lesen der Meldung, dass seine 11-jährige Tochter das gesuchte Mädchen ist, weil die Personenbeschreibung genau passte und fühlte ihr auf den Zahn.

Gemeinsam mit der Polizei wollen jetzt alle Beteiligten klären, ob das Mädchen den Schaden am Auto wirklich verursacht hat und wie er "erledigt" werden kann.

