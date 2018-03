POL-WES: Hamminkeln - Traktor kollidierte mit PKW

Hamminkeln (ots) - Am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Reeser mit einem Traktor und Anhänger die Isselburger Straße (B473) in Fahrtrichtung Bocholt.

An der Kreuzung B 473/Ringenberger Straße wollte der 16-Jährige mit dem Gespann nach links auf die Ringenberger Straße in Fahrtrichtung Mehrhoog abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einer 51-jährigen Frau aus Wesel, die mit einem Auto die Isselburger Straße (B 473) in Fahrtrichtung Wesel befuhr.

Die 51-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste, in dem sie stationär verblieb.

