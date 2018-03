POL-WES: Kamp-Lintfort - Verstorbene Person nach Wohnungsbrand identifiziert

Kamp-Lintfort (ots) - Die Identität der Person, die am Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Kamp-Lintfort ums Leben gekommen war, ist geklärt. Bei dem Mann handelt es sich um den 90-jährigen Mieter des Hauses. Er konnte inzwischen an der Seriennummer seines Herzschrittmachers identifiziert werden.

Die Feuerwehr hatte den Mann am Dienstagmittag noch lebend aus seiner Wohnung retten können. Kurze Zeit später war der 90-Jährige aber an den Folgen des eingeatmeten Rauchs gestorben.

Nach Angaben der Brandermittler der Polizei ist das Feuer in der Küche des Zechenhauses ausgebrochen: Ursächlich war wahrscheinlich einen technischen Defekt oder einen Unglücksfall. Die Experten schließen Brandstiftung aus.

