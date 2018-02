POL-WES: Voerde - Täter setzten Autoreifen in Brand

Voerde (ots) - Unbekannte haben gestern Abend an der Mehrumer Straße in Voerde an einem Auto gezündelt. Die Täter zündeten die beiden hinteren Reifen eines Seat Ibiza an. Dadurch setzten sie das Auto eines 27-jährigen Mannes aus Voerde in Brand.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Feuer gegen 22.00 Uhr löschen, so dass nur die beiden hinteren Reifen durch das Feuer beschädigt wurden. Der Sachschaden an dem Seat Ibiza wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

