POL-WES: Dinslaken, Exhibitionist im Bereich Theodor-Heuss-Gymnasium in Dinslaken - Zeugen gesucht

Wesel (ots) - Am Montag, 27.02.2018, gegen 15.50 Uhr, zeigte sich ein unbekannter Mann in Dinslaken auf der Voerder Straße im Bereich des Theodor-Heuss-Gymnasiums einem Kind in schamverletzender Weise. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, bekleidet mit schwarzer Mütze, schwarzem Schal, orangefarbener Jacke und schwarzer Jogginghose. Der Mann trug eine Brille mit schwarzem Brillengestell.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Dinslaken unter der Rufnummer 02864/622-0 zu melden.

Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell