POL-WES: Wesel, Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelecfahrerin

Wesel (ots) - Am 27.02.2018, gegen 16:14 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Rees in Wesel mit einer Sattelzugmaschine und Auflieger die B70/ Brüner Landstraße, aus Richtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. An der beampelten Kreuzung Brüner Landstraße/ Emmericher Straße / Hagerstownstraße beabsichtigte er bei Grünlicht nach rechts auf die Emmericher Straße in Fahrtrichtung Flüren abzubiegen. Eine 38-jährige Frau aus Wesel befuhr mit ihrem Pedelec den rechten Radweg der Brüner Landstraße, aus Richtung Brünen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung beabsichtigte sie bei Grünlicht geradeaus in Richtung Innenstadt zu fahren. Beim Abbiegevorgang mit seiner Sattelzugmaschine nach rechts übersah der 54-Jährige die 38-Jährige mit ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die 38-Jährige schwerverletzt wurde und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus in Wesel zugeführt werden musste.

