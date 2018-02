POL-WES: Xanten - Polizei fahndet mit Lichtbildern nach Ladendieben / Zeugen gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Xanten (ots) - Die Polizei in Xanten sucht mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera nach zwei Unbekannten, die in einem Geschäft an der Sonsbecker Straße am Mittwoch, 25.10.2017, 14.48 Uhr, mehrere Mobiltelefone gestohlen haben.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kennt die auf dem Foto abgebildete Person oder kann Angaben zu seiner Identität machen?

Wer hat die Tat oder den Täter beobachtet und kann weitere Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

