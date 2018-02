Moers (ots) - Am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr hörte ein 39-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Knappenstraße einen lauten Knall aus der Wohnung eines Nachbarn. Als er aus der eigenen Wohnung trat, um nach der Ursache dafür zu sehen, stürzte ein Unbekannter aus der Nachbarwohnung und flüchtete aus dem Haus. Ein weiterer 66-jähriger Hausbewohner verfolgte den Einbrecher, dem schließlich mit Hilfe eines Fahrrads die Flucht in Richtung Schlägelstraße gelang. Während der Flucht ließ der Mann eine Elektrosäge fallen, die zuvor von ihm aus einem Keller des Mehrfamilienhauses entwendet worden war.

Eine Kontrolle ergab, dass der Unbekannte in dem Haus zunächst die Tür zu einem Kellerraum aufgebrochen hatte. Aus diesem stahl er unter anderem mehrere Elektrogeräte. Anschließend brach der Mann dann die Wohnungtür der Nachbarwohnung des Zeugen auf, durchwühlte Schränke und Schubladen bis zu dem Moment, in dem er den Zeugen wahrnahm und die Flucht ergriff. Ob der Täter Gegenstände aus der Wohnung stehlen konnte, kann noch nicht gesagt werden.

Beschreibung des Einbrechers: 30 - 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dünne Figur, blonde Haare, trug eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Bomberjacke (Adidas) mit grünen Streifen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

