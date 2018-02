Kamp-Lintfort (ots) - Am Samstagabend gegen 19.00 Uhr setzten Unbekannte eine Mülltonne in einer Hofeinfahrt eines Hauses an der Ebertstraße in Brand. Zwei Zeugen versuchten zunächst ohne Erfolg, das Feuer zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Mülltonne, die aber komplett niederbrannte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

