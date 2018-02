Moers (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Samstag gegen 23.45 Uhr eine Gartenlaube in Brand, die sich in einer Kleingartenanlage zwischen der Korn- und Eichenstraße befand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor diese vollständig niederbrannte. Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

