Voerde (ots) - Unbekannte versuchten am Freitag um 20.20 Uhr ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses an der Franzosenstraße aufzuhebeln. Durch die Aufbruchgeräusche geweckt, wurde ein Hausbewohner auf die Täter aufmerksam. Diese flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Voerde, Tel.: 02855 / 96380.

