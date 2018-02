POL-WES: Voerde - Zwei Schwerverletzte bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW

Voerde (ots) - Am 24.02.2018 um 13:15 Uhr kam es auf der Rahmstraße in Voerde in Höhe der dortigen Bahnüberführung zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein 26-jähriger Mann aus Duisburg, der die Rahmstraße in Richtung Bundesstraße 8 befuhr, mit seinem PKW nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem PKW einer 24-jährigen Frau aus Dinslaken. Die Unfallbeteiligten wurden jeweils in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Beide PKW-Führer verletzten sich schwer. Die 24-jährige Frau wurde mittels eines Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen. Der 26-Jährige wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Dinslakener Krankenhaus gebracht. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

