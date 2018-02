POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Dinslaken (ots) - Am 23.02.2018 um 16:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Wesel mit ihrem PKW die Hünxer Straße in Dinslaken stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 182 bemerkte sie zu spät, dass zwei vorausfahrende PKW verkehrsbedingt anhielten. Sie fuhr auf den unmittelbar vor ihr haltenden PKW einer 69-jährigen Frau aus Dinslaken auf. Durch den Aufprall wurde deren PKW auf den davor haltenden PKW einer 42-jährigen Frau aus Dinslaken geschoben. Sowohl die 69-jährige Frau als auch die vierjährige Tochter der Frau aus Wesel, welche sich als Mitfahrerin im Fahrzeugfond befand, wurden leicht verletzt. Die verletzte Frau wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Das Kind wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten PKW entstand ein Gesamtsachschaden von annähernd 8000,- Euro.

