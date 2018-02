Neukirchen-Vluyn (ots) - Am heutigen Morgen gegen 08.30 Uhr drohte ein Unbekannter der Sparkasse am Niederrhein schriftlich damit, dass er eine Bombe in einer Filiale an der Niederrheinallee zünden werde. Polizeibeamte räumten daraufhin das Gebäude, in welchem sich neben dem Geldinstitut auch mehrere Wohnungen befanden. Auch der Wochenmarkt auf dem Vlunyer Marktplatz war von der Räumung betroffen. Polizeibeamte durchsuchten mit Sprengstoffspürhunden das Gebäude und konnten gegen 10.45 Uhr Entwarnung geben, so dass die Mitarbeiter der Sparkasse nach und nach den Betrieb in der Bank wieder aufnehmen und die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Während der Räumung und der Durchsuchung des Gebäudes mussten Polizisten auch einen Teil der Niederrheinallee sperren.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Angaben zu dem Unbekannten machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

