POL-WES: Moers - Auffahrunfall

Moers (ots) - Ein 31-jähriger Mann aus Gießen befuhr am 1. Weihnachtstag gegen 15:25 Uhr mit seinem Pkw die Repelener Str. aus Richtung "Am Schürmannshütt" kommend in Fahrtrichtung Kampstraße. Ihm folgte eine 21-jährige Frau aus Moers mit ihrem Pkw. In Höhe der Kreuzung Repelener Straße/ Dr.- Berns-Straße / Tervoortstraße kam es zu einem Auffahrunfall. Hierbei verletzte sich eine Mitfahrerin im Fahrzeug des Mannes leicht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1121

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell