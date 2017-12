POL-WES: Hamminkeln - Brand eines Nebengebäudes an einem Mehrfamilienhaus

Hamminkeln (ots) - Am 23.12.2017 gegen 18:00 Uhr kam es auf dem Hellweg in Hamminkeln - Dingden im Anbau eines Mehrfamilienhauses aus ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Löschzüge der Feuerwehr Dingden und Hamminkeln gelöscht. Am Anbau entstand Gebäudeschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die in dem Anbau untergebrachten Lager-, Freizeit- und Hauswirtschaftsräume sind nicht mehr nutzbar. Das Haupthaus selbst wurde nur geringfügig in Mitleidenschaft gezogen und blieb bewohnbar. Keiner der zur Brandzeit anwesenden Bewohner wurde verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

