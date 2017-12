Dinslaken (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 01.10 Uhr erwachte ein 25-jähriger Anwohner der Straße Am Scholtenbusch von einem lauten Knall. Er blickte aus dem Fenster und bemerkte, dass von einem Zigarettenautomat, der an der Straße angebracht ist, Rauch aufstieg. Der 25-Jährige beobachtete zwei Personen, von denen der erste in Richtung Heistermannstraße und der zweite in Richtung Dorfstraße flüchtete. Eine Nachschau ergab, dass die Unbekannten den Zigarettenautomaten gesprengt hatten. Ob die Diebe Zigaretten oder Bargeld erbeuteten, kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

