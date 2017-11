POL-WES: Hamminkeln-Mehrhoog - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Wesel (ots) - Am Freitag, 17.11.2017, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Mehrhoog mit seinem Pkw die Duisburger Straße (L7) von Wesel kommend in Fahrtrichtung Mehrhoog. In Höhe der Einmündung Alte Poststraße beabsichtigte er nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 59-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit seinem VW Bus die Duisburger Straße in gleicher Fahrtrichtung und befand sich hinter dem 25-Jährigen. Er erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Pkw des 25-Jährigen wurde auf den gegenüberliegenden Grünstreifen geschleudert. Nachdem der 59-Jährige ausgestiegen war, fuhr ein 20-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Pkw auf den stehenden VW Bus auf, da er diesen zu spät bemerkt hatte. Der 25-Jährige und der 59-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt und mit Krankenwagen zu Krankenhäuser nach Wesel verbracht. Bei beiden Personen bestand keine Lebensgefahr. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

