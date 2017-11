Kamp-Lintfort (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 16.15 Uhr, bis Donnerstag, 08.10 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Geisbruchstraße ein. Die Einbrecher durchsuchten und durchwühlten die gesamte Wohnung. Zur erlangten Beute kann noch nichts gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

