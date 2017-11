POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wesel (ots) - Am 16.11.2017,gegen 17.20 Uhr, kam ein 34-jähriger Mann aus Hamminkeln, der die B 8 mit seinem PKW aus Richtung Wesel in Richtung Bergerfurth befuhr, kurz vor der Böckerschen Str. aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab. Dort kam der PKW im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-jährige Hamminkelner konnte sich aus dem PKW befreien und wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 5000 Euro. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Der fließende Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

