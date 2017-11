Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr, in ein Reihenhaus an der Philippstraße ein und durchwühlten die Schubladen. Ob bzw. was sie erbeuteten, ist derzeit unklar.

In einem weiteren Fall scheiterten die Täter an der Tür einer Wohnung an der Eyller Straße. Hier hatten Unbekannte versucht, in der Zeit von 07.40 Uhr bis 10.45 Uhr, die Tür aufzuhebeln.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 9340.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell