Wesel (ots) - Am Mittwoch, den 15.11.2017 sprachen zwei männliche Personen eine 19-jährige Frau aus Wesel auf dem Holzweg Ecke Mühlenweg an. Sie fragten nach Feuer und Zigaretten. Nachdem die Frau die Nachfrage abwies, umklammerte einer der Männer sie von hinten und hielt sie fest. Währenddessen durchsuchte der andere Mann die Handtasche der Frau und entnahm ihrem Portemonnaie fünf Euro. Anschließend entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung. Tasche und Portemonnaie beließen sie bei der Frau. Zur Beschreibung konnte angegeben werden, dass beide Personen eine dunklere Hautfarbe hatten. Bei einem der Männer sah es eher wie gebräunte Haut aus. Sein Äußeres wirkte ansonsten mitteleuropäisch. Er hatte kurze Haare, die vorn den Bereich der Stirn aber überwiegend bedeckten. Eine der Personen war ca. 180 cm groß, die Andere etwas kleiner. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02841-1710 bei der Polizei Moers.

