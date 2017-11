Wesel (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 11.45 Uhr befuhr ein 82-jähriger Schermbecker mit einem PKW die Erler Straße in Richtung Erle. Kurz vor der Kreuzung Erler Straße / Schulweg kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Bei dem Unfall verletze sich der 82-Jährige so schwer, dass ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik fliegen musste. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug des Rentners und eine angeforderte Kehrmaschine reinigte die Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Erler Straße zwischen dem Schulweg und der Straße In der Dell für circa drei Stunden ab.

