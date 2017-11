POL-WES: Wesel - Küchenbrand

Wesel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Dienstag gegen 14.20 Uhr in einer Küche einer Wohnung an der Fusternberger Straße ein Feuer aus. Dieses konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf weitere Räume übergriff. Durch Rauchgase erlitten zwei Bewohner des Mehrfamilienhauses, ein 16-Jähriger und eine 40-jährige Frau, leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Nach dem Beenden der Löscharbeiten, konnten die weiteren Bewohner des Hauses in ihre Wohnungen zurückkehren.

Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit keine konkrete Angabe gemacht werden.

Die Ermittlungden der Kriminalpolizei dauern derzeit an.

