POL-WES: Rheinberg - Exhibitionist vor dem Hallenbad in Rheinberg

Rheinberg (ots) - Am Montag, den 13.11.2017 gegen 19:15 Uhr bemerkten Besucher des Solvay-Hallenbades in Rheinberg durch eine Glasfront eine männliche Person auf dem Gehweg des Friedrich-Stender-Weg. Die Person schaute durch die Glasscheibe des Bades in Richtung der Badbesucher. Die Person hatte den Oberkörper frei und die Hose augenscheinlich herunter gelassen. Dabei manipulierte sie an ihrem Geschlechtsteil. Bei einem späteren Blick nach draußen, nachdem man sich zuvor abgewandt hatte, wurde beobachtet, dass die inzwischen wieder bekleidete Person in Richtung Günther-Rehse-Weg davon ging. Die Person wurde wie folgt beschrieben: ca. 25 bis 30 Jahre, 170 bis 175 cm groß, dunkle Haare, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können melden sich bitte unter der Telefonnummer 02843-92760 bei der Polizei in Rheinberg.

