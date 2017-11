Dinslaken (ots) - Am Freitag befuhr eine 60-jährige Dinslakenerin mit einem Fahrrad (Dreirad) die Voerder Straße in Richtung Bismarckstraße. In Höhe des Theodor-Heuss-Gymnasiums näherte sich von hinten ein Roller, der mit zwei Personen besetzt war. Der Sozius griff nach dem Riemen einer Handtasche, die die 60-Jährige über dem linken Arm hängen hatte. Da die Frau die Handtasche nach Kräften festhielt, zerrte der Räuber schließlich so fest an der Tasche, dass die Dinslakenerin vom Rad fiel und der Räuber sie noch kurz mitschliff. Schließlich flüchteten beide Personen ohne Beute über die Feldstraße in Richtung Willy-Brandt-Straße (B 8). Die Frau erlitt leichte Verletzungen an Armen und Beinen.

Beschreibung der Räuber:

Beide trugen schwarze Jacken und Schutzhelme. An dem Roller war ein Versicherungskennzeichen befestigt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell