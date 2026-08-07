Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Leichtverletzte bei zwei Unfällen - Verkehrsbeeinträchtigungen rund um Süchteln am Freitagmorgen

Viersen-Süchteln (ots)

Rund um Süchteln unterwegs zu sein, war für viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am Freitagmorgen eine Geduldsprobe. Relativ kurz hintereinander ereigneten sich zwei Unfälle - jeweils knapp außerhalb von Süchteln.

Um kurz nach 7 Uhr passierte der erste Unfall, an der Autobahnauffahrt zur A61 zwischen Dülken und Süchteln. Ein 32-jähriger Neusser kam aus Richtung Süchteln und wollte nach links auf die Autobahn abbiegen. Von Dülken aus kommend war ein 26-jähriger Viersener in Richtung Süchteln unterwegs. Der Neusser hätte warten müssen, hatte das entgegenkommende Fahrzeug aber nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen und bog ab. Durch diesen Vorfahrtsverstoß wurden beiden Männer leicht verletzt, der Viersener musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Fast identisch lief der zweite Unfall ab, der gegen 8.20 Uhr zwischen Süchteln und Vorst an der Kreuzung Tönisvorster Straße/Anrather Straße/Mülhausener Straße. Auch hier wollte jemand nach links abbiegen und nahm dem Gegenverkehr die Vorfahrt.

Ein 71-jähriger Mönchengladbacher kam von der Anrather Straße und wollten nach links in Richtung Süchteln auf die Tönisvorster Straße abbiegen. Ihm entgegen aus Richtung der Mülhausener Straße kam ein 80-jähriger Willicher, der geradeaus weiterfahren wollte. Auf der Kreuzung prallten die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen des 71-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Er wurde leicht verletzt, der 80-Jährige blieb unverletzt. In beiden Fällen sorgten die für die Unfallaufnahme erforderlichen Straßensperrungen für Verkehrsbeeinträchtigungen. Erst gegen 10.30 Uhr entspannte sich die Situation etwas. /hei (681)

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