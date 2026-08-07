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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Versuchter Einbruch in eine Kindertageseinrichtung

Nettetal-Lobberich (ots)

Höchstwahrscheinlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang Unbekannte versucht, in eine Kindertagesstätte am Birkenweg in Lobberich einzubrechen.

Bereits am Donnerstagmorgen hatten Mitarbeiterinnen festgestellt, dass eine Terrassentür nicht mehr richtig schloss. Zunächst habe man sich dabei aber nichts gedacht, bis mehrere Mitarbeitende gegen 16 Uhr Hebelspuren sowohl an dieser als auch an einer anderen Tür entdeckten und die Polizei riefen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen sind die Unbekannten nicht ins Gebäude gelangt. Das Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um den Birkenweg unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (680)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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