PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen und Süchteln: Vier Polizisten nach Widerständen leicht verletzt

Viersen und Süchteln (ots)

Gleich vier Einsatzkräfte der Polizei sind am Donnerstag durch Widerstandshandlungen verletzt worden.

Gegen 11:30 Uhr sollte ein 63-jähriger Deutscher nach einer häuslichen Gewalt zum Nachteil seiner Lebensgefährtin des gemeinsam bewohnten Hauses auf dem Niersweg in Süchteln verwiesen werden. Er weigerte sich nicht nur, seinen Hausschlüssel herauszugeben und die Wohnung zu verlassen, sondern wehrte sich gegen die Durchsuchung nach dem Schlüssel so heftig, dass zwei Polizistinnen und ein Polizist dabei leicht verletzt wurden.

Am frühen Abend gegen 19 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 58-jährigen Autofahrer mit italienischer Staatsangehörigkeit auf der Dülkener Straße in Viersen. Er gab bereitwillig zu, am Vortrag einen Joint geraucht zu haben war aber nicht bereit zu einem freiwilligen Drogentest. Die Mitnahme des 58-jährigen zur Polizeiwache musste ebenso mit Zwang durchgesetzt werden, wie die Entnahme einer Blutprobe. Hierbei beleidigte der Mann die eingesetzten Kräfte, spuckte nach einer Polizistin und musste festgehalten werden. Durch seinen Widerstand wurden sowohl eine Polizistin als auch der Autofahrer selber leicht verletzt.

Da im Fahrzeug des Mannes Werkzeuge gefunden wurde, die als gestohlen gemeldet waren, dauern die Ermittlungen weiter an. /xx (679)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 15:37

    POL-VIE: Willich: Alkoholisierter Mann nach mindestens einer Unfallflucht erwischt

    Willich (ots) - Aufmerksame Zeugen haben dafür gesorgt, dass Einsatzkräfte einen stark alkoholisierten Mann, der schon mindestens einen Unfall verursacht hatte, im wahrsten Sinne des Wortes "aus dem Verkehr ziehen" konnten. Gegen 19.30 Uhr am Donnerstagabend meldeten Zeugen, dass ein Mann, den sie für alkoholisiert hielten, auf einem Parkplatz an der Ackerstraße ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 16:12

    POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Drei hochwertige Fahrräder gestohlen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

    Willich-Schiefbahn (ots) - Zwischen 20 Uhr am Mittwochabend und 7 Uhr am Donnerstagmorgen haben bislang Unbekannte insgesamt drei hochwertige Fahrräder aus einem eingezäunten Garten an der Straße Sürderspick in Schiefbahn gestohlen. Alle drei waren jeweils mit Kettenschlössern an einem einbetonierten Geländer im Garten angeschlossen. Wie die unbekannten Täter in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren