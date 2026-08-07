Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen und Süchteln: Vier Polizisten nach Widerständen leicht verletzt

Viersen und Süchteln (ots)

Gleich vier Einsatzkräfte der Polizei sind am Donnerstag durch Widerstandshandlungen verletzt worden.

Gegen 11:30 Uhr sollte ein 63-jähriger Deutscher nach einer häuslichen Gewalt zum Nachteil seiner Lebensgefährtin des gemeinsam bewohnten Hauses auf dem Niersweg in Süchteln verwiesen werden. Er weigerte sich nicht nur, seinen Hausschlüssel herauszugeben und die Wohnung zu verlassen, sondern wehrte sich gegen die Durchsuchung nach dem Schlüssel so heftig, dass zwei Polizistinnen und ein Polizist dabei leicht verletzt wurden.

Am frühen Abend gegen 19 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 58-jährigen Autofahrer mit italienischer Staatsangehörigkeit auf der Dülkener Straße in Viersen. Er gab bereitwillig zu, am Vortrag einen Joint geraucht zu haben war aber nicht bereit zu einem freiwilligen Drogentest. Die Mitnahme des 58-jährigen zur Polizeiwache musste ebenso mit Zwang durchgesetzt werden, wie die Entnahme einer Blutprobe. Hierbei beleidigte der Mann die eingesetzten Kräfte, spuckte nach einer Polizistin und musste festgehalten werden. Durch seinen Widerstand wurden sowohl eine Polizistin als auch der Autofahrer selber leicht verletzt.

Da im Fahrzeug des Mannes Werkzeuge gefunden wurde, die als gestohlen gemeldet waren, dauern die Ermittlungen weiter an. /xx (679)

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