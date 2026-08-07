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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Zwei Fahrradfahrer kollidieren in der Fußgängerzone - Verursacher flieht

Viersen (ots)

Fahrradfahren in der Fußgängerzone ist verboten. Der Hauptgrund ist, die Menschen, die zu Fuß gehen, vor Unfällen zu schützen.

Am Donnerstagabend allerdings kollidierten gleich zwei Fahrradfahrer, die beide dort nicht hätten fahren sollen, miteinander. Ein 18-jähriger Viersener war auf der Hauptstraße im Bereich der Fußgängerzone mit seinem Rad unterwegs. Von der Lambersartstraße aus kam ein etwa 40-jähriger, nach Zeugenaussagen ungepflegt wirkender Mann mit einem Hollandrad. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 18-Jährige vom Rad und wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und ist auf der Suche nach dem ungepflegt wirkenden Mann auf dem Hollandrad sowie möglichen Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Wenn Sie zur Aufklärung beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (678)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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