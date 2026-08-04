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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche im Gewerbegebiet - Wer hat etwas beobachtet?

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben ein oder mehrere Unbekannte versucht, in mehrere Firmen an der Heinrich-Haanen-Straße in Lobberich einzubrechen. In einigen Fällen gelang es ihnen auch.

Ein erster Anruf erreichte die Polizei in der Nacht gegen 3 Uhr. Ein Firmenbesitzer hatte einen Einbruchalarm, der ihn erreicht hatte, gemeldet. In diesem Fall hatten der oder die Täter ein Fenster aufgehebelt und waren so ins Gebäude gelangt.

Weitere Firmenbesitzer stellten am Morgen dann Einbrüche oder Einbruchsversuche an ihren Geschäftssitzen fest. Insgesamt wurden bis zum späten Vormittag sechs Taten gemeldet, fünf davon an der Henirich-Haanen-Straße, eine im nahegelegenen Wevelinghoven.

In welchen Fällen der oder die Täter in die Objekte hineingelangt sind und ob Beute gemacht worden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2.

Die Ermittlerinnen und Ermittler dort nehmen Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Montagabend und während der gesamten Nacht in diesem Bereich gerne unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. /hei (671)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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