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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Mann onaniert im Park - Wer kann Hinweise geben?

Willich (ots)

Am frühen Montagabend hat die Polizei einen Hilferuf aus dem Konrad-Adenauer-Park in Willich erhalten.

Eine 29-jährige Frau war um kurz nach 18 Uhr auf einer Wiese in dem Park gewesen, als ein Mann an ihr vorbeilief und dann hinter einem Baum verschwand. Dort habe der Mann onaniert.

Er sei in Richtung Parkstraße geflüchtet, als sie nach ihrem Telefon griff, um die Polizei zu alarmieren. Die kurz darauf eintreffenden Beamten konnten den Mann nirgends mehr entdecken. Das Opfer beschreibt den Mann folgendermaßen: zwischen 1,85 und 1,90 Meter groß, blond. Er trug ein rotes T-Shirt, schwarze Shorts der Marke Engelbert Strauß und ein schwarzes Basecap.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (670) 260803-2127-0A6856

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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