PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Brand am Königshüttesee

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zum Königshüttesee gerufen worden. Ufernah brannte es in Wald und Gebüsch auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Nähe des Brandbereichs wurden verschiedene Teile von Angelausrüstung gefunden. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun die Angelnden, die ihre Ausrüstung zurückgelassen haben. Sie könnten wichtige Zeugen sein, die Beobachtungen zum Ausbruch des Brandes gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie das sind oder Sie wissen, wem die Angelausrüstung gehört. /hei (662)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren