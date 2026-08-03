Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Brand am Königshüttesee

Kempen-St. Hubert (ots)

Am Sonntag gegen 14.20 Uhr sind Feuerwehr und Polizei zum Königshüttesee gerufen worden. Ufernah brannte es in Wald und Gebüsch auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern. Das Kriminalkommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Nähe des Brandbereichs wurden verschiedene Teile von Angelausrüstung gefunden. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun die Angelnden, die ihre Ausrüstung zurückgelassen haben. Sie könnten wichtige Zeugen sein, die Beobachtungen zum Ausbruch des Brandes gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0, wenn Sie das sind oder Sie wissen, wem die Angelausrüstung gehört. /hei (662)

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