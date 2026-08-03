Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Polizei sucht Unfallbeteiligte - Hatten Sie Samstag einen Unfall?

Kempen (ots)

Am Samstag ist es gegen 15:20 Uhr in der Rabenstraße Ecke Donkring in Kempen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Pkw-Fahrerin gekommen. Eine Zeugin und ein Zeuge meldeten den Unfall der Polizei. Als diese eintraf, waren die beiden Beteiligten bereits weg. Laut Aussage der Zeugin kam es zu keiner Kollision der beiden. Der Radfahrer hatte sich jedoch erschrocken, weil die Autofahrerin rückwärts auf den dortigen Radweg fuhr. Beim Ausweichen verlor der Radfahrer die Kontrolle und stürzte. Er war mindestens 60 Jahre alt, hatte graue, nach hinten gekämmte Haare und trug eine kurze Stoffhose, ein weißes T-Shirt sowie ein kariertes Hemd. Er war mit einem grünen Damenrad unterwegs. Die Pkw-Fahrerin war ebenfalls über 60 Jahre alt und hatte graue Haare. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0 entgegen. /jk (661)

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