PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich- Schiefbahn: Die Polizei sucht nach einem Unfall Zeugen - haben Sie den Unfall beobachtet?

Willich- Schiefbahn (ots)

Bereits am Samstag, dem 4. Juli, kam es kurz nach 10 Uhr zu einem Unfall in der Wilhelm-Hörmes-Straße in Schiefbahn. Beteiligt waren eine Pedelec-Fahrerin und ein Lastenradfahrer. Eine 66-jährige Frau aus Willich fuhr mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radweg aus Richtung "Am Niederheiderhof" kommend, als ein 65-jähriger Mann aus Willich von links aus einer Grundstücksausfahrt kommend nach rechts auf den Radweg einbiegen wollte. Es kam zum Unfall zwischen den beiden, wodurch die Frau schwer verletzt wurde. Neben dem Ersthelfer hielt sich offenbar ein weiterer Zeuge vor Ort auf. Dieser war jedoch wenig später weg. Sollten Sie dieser Mann sein, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (577)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Viersen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Viersen
Alle Meldungen Alle
  • 14.07.2026 – 15:05

    POL-VIE: Viersen: Einbruch in Büroraum am Pestalozziweg

    Viersen (ots) - In der Zeit 10.07.2026, 14:00 Uhr und 13.07.2026, 08:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude der Stadt Viersen an einer Schule am Pestalozziweg in Viersen-Ummer. Bislang unbekannte Personen verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang in das Objekt und durchsuchten einen Büroraum. Auf einem Vorplatz öffneten Sie zudem noch dort gelagerte Pakete. Ob Tatbeute erlangt werden konnte, ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 15:04

    POL-VIE: Kreis Viersen: Flächenbrände - Polizei mahnt zu mehr Umsicht

    Kreis Viersen (ots) - Am Montag hat es im Kreis Viersen an mehreren Stellen gebrannt. Nach ersten Einschätzungen könnte Fahrlässigkeit die Ursache sein. Deshalb mahnt die Polizei zu einem aufmerksameren Umgang mit Feuer - nicht nur, aber besonders, in dieser trockenen Jahreszeit. Gegen 13 Uhr bemerkte ein Passant ein Feuer auf einem Feld und dem angrenzenden ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 14:46

    POL-VIE: Viersen: Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol und Donuts drehend unterwegs

    Viersen (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus der Region Siebenbürgen in Rumänien steht im Verdacht, betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren und auch auf der Straße Donuts gedreht zu haben. Am Montagabend um kurz vor 23 Uhr bemerkten Anwohner im Bereich Dülkener Straße/Schultheißenhof in Viersen laute Motorengeräusche. Sie konnten dann beobachten, wie ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren