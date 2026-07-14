Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich- Schiefbahn: Die Polizei sucht nach einem Unfall Zeugen - haben Sie den Unfall beobachtet?

Willich- Schiefbahn (ots)

Bereits am Samstag, dem 4. Juli, kam es kurz nach 10 Uhr zu einem Unfall in der Wilhelm-Hörmes-Straße in Schiefbahn. Beteiligt waren eine Pedelec-Fahrerin und ein Lastenradfahrer. Eine 66-jährige Frau aus Willich fuhr mit ihrem Pedelec auf dem dortigen Radweg aus Richtung "Am Niederheiderhof" kommend, als ein 65-jähriger Mann aus Willich von links aus einer Grundstücksausfahrt kommend nach rechts auf den Radweg einbiegen wollte. Es kam zum Unfall zwischen den beiden, wodurch die Frau schwer verletzt wurde. Neben dem Ersthelfer hielt sich offenbar ein weiterer Zeuge vor Ort auf. Dieser war jedoch wenig später weg. Sollten Sie dieser Mann sein, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02162/377-0. /jk (577)

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