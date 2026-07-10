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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Pedelec-Fahrerin stürzt - schwer verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Um kurz nach 12.30 Uhr am Donnerstag ist eine Pedelec-Fahrerin auf dem Harikseeweg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die 82-Jährige aus Titz war in einer größeren Gruppe von Radfahrenden unterwegs. Unmittelbar auf der Gemeindegrenze zwischen Schwalmtal und Niederkrüchten ist der Harikseeweg ein schmaler Waldweg, der nicht asphaltiert ist. Er führt in Richtung der L372 bergan. In der Steigung wurde die Frau immer langsamer und fiel schließlich zur Seite um. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /hei (559)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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