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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Pedelec Training im Sommer- Ein Angebot der Verkehrsprävention

Kreis Viersen (ots)

Bis zum Beginn der Sommerferien sind es nur noch wenige Tage. Die einen zieht es mit der Familie in ferne Länder, die anderen bleiben vielleicht zu Hause und entdecken bei ausgedehnten Radtouren die vielen schönen Seiten des Kreises Viersen. Gehören Sie zur zweiten Gruppe? Egal, ob Sie ganz neu auf einem "E-Bike" unterwegs sind oder schon einige Erfahrungen gesammelt haben: In den kostenlosen Pedelec-Kursen der Verkehrssicherheitsberatung, die in Kooperation mit der VHS Viersen angeboten werden, können Sie viel für Ihre Sicherheit lernen. Denn man sollte sich nicht einfach auf ein Pedelec setzen und losradeln. Pedelecs haben ein höheres Gewicht und erreichen schneller eine höhere Geschwindigkeit als herkömmliche Fahrräder. Das kann beim Bremsen oder beim Vorbeifahren an einem Hindernis zu Gefahren führen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie auf unbefestigten Wegen unterwegs sind. Auch individuelle Fahrfehler, wie die falsche Einschätzung der Geschwindigkeit anderer, können zu gefährlichen Situationen führen. Genau hier setzen unsere Kurse an. Mit einfachen Übungen trainieren wir diese Kompetenzen. Suchen Sie sich den passenden Termin aus und melden Sie sich an. Kommen Sie mit Ihrem Pedelec vorbei und bringen Sie Ihren Helm mit. Wir freuen uns auf Sie! Alle Termine finden Sie unter dem Stichwort "Pedelec" hier: https://www.kreis-viersen-vhs.de/ . /wg (552)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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