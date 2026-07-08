Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Flugzeugabsturz - alle Insassen leicht verletzt

Grefrath (ots)

Am Mittwoch ging bei der Leitstelle der Polizei ein Anruf ein. Dem Anrufer zufolge soll es kurz nach 15 Uhr zu einem Flugzeugabsturz in der Nähe des Flugplatzes in Grefrath gekommen sein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich alle Insassen außerhalb des Flugzeugs. Es handelte sich um drei Kinder im Alter von 10, 12 und 15 Jahren sowie den 48-Jährigen Piloten aus Duisburg. Alle wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut aktuellem Stand musste die Maschine nach dem Start aufgrund eines Motorproblems notlanden. Die Ermittlungen dauern an. /jk (551)

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