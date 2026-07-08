POL-VIE: Kempen: Unfall auf dem Kempener Außenring - eine Person leicht verletzt

Viersen (ots) - Der Urlaub war toll, Sie kommen beschwingt nach Hause - und dann das: Weil an dem Mehrfamilienhaus, in dem Sie wohnen, öfter mal die Hauseingangstür offen steht, wundern Sie sich zunächst nicht. Dann kommen Sie an Ihre Wohnungstür und stellen fest, dass auch diese einen Spalt breit offen steht. Außerdem sehen Sie Beschädigungen am Türrahmen und ...

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