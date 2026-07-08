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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unfall auf dem Kempener Außenring - eine Person leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Kempener Außenring/Sankt-Töniser-Straße. Eine 24-jährige Frau aus Kerken fuhr mit ihrem Pkw auf dem Kempener Außenring in Richtung Grefrath und wollte nach links in die Sankt-Töniser-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Kempenerin, die mit ihrem Pkw die Kreuzung geradeaus in Richtung Wachtendonk fuhr. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die 71-Jährige blieb unverletzt. /jk (549)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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