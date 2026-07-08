Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mann wird mit Messer schwer verletzt - Kripo ermittelt

Viersen (ots)

Am Dienstag verletzte ein 64-jähriger Mann aus Viersen gegen 12:20 Uhr einen 51-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland mit einem Messer. Der 64-Jährige befand sich in einer Wohnung in der Hauptstraße in Viersen, als der 51-Jährige sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschaffte, ihn mit einem Messer verletzte und sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernte. Beide Männer kennen sich. Ob ein Streit vorausgegangen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter durch die Polizei angetroffen werden. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und heute Morgen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /jk (548)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell