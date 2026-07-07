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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-Voesch: Krefelder bei Unfall schwerstverletzt

Kempen-Voesch (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr ist es auf der Kerkener Straße zwischen Kempen und Kerken zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 48-jähriger Krefelder war mit seinem Pkw von Kerken aus in Richtung Kempen gefahren und aus noch ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort war er mit einem Gespann kollidiert, auf dessen Anhänger ein Traktor stand. Dessen Fahrer, ein 65-Jähriger aus Norddeutschland, und seine 63-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Krefelder wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und musste in eine Klinik nach Krefeld gebracht werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Neuss und ein Sachverständiger unterstützten bei der Unfallaufnahme. Die Unfallstelle ist aktuell noch gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat Viersen. /hei (547)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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